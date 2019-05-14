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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал о своих мыслях, по поводу высказываний полузащитника команды Дениса Глушакова, которые попали в сеть.

– Может это вброс перед заседанием совета директоров, где Томас Цорн должен занять место гендиректора?

– Не знаю. Мне имя этого человека ничего не говорит. Ну, придет он, все равно ничего не поменяется, будет ровно точно так же. Когда поменяется владелец, поверю в перемены, а пока это все пустые разговоры.

– Перестановки в составе будут большие, но Кононов и Федун останутся на своих местах.

– Не зря же говорят, что от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Меняй, не меняй внутри, а результат будет один и тот же. Нужно начать с самого верха, если ничего там не поменять, то все будет продолжаться.

"СЭ"
Теги: Кафельников Спартак
Сегодня, 13:30
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(4)
#2  nedva  Russia (Сегодня, 14:06)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кафеля на трон!
Он единственный, кто знает, что делать...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не поменяется-вот и славно bowtie


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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