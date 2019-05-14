Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал о своих мыслях, по поводу высказываний полузащитника команды Дениса Глушакова, которые попали в сеть.– Не знаю. Мне имя этого человека ничего не говорит. Ну, придет он, все равно ничего не поменяется, будет ровно точно так же. Когда поменяется владелец, поверю в перемены, а пока это все пустые разговоры.– Не зря же говорят, что от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Меняй, не меняй внутри, а результат будет один и тот же. Нужно начать с самого верха, если ничего там не поменять, то все будет продолжаться.