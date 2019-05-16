Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Смертин: высказывания Ильина недопустимы не только на поле, но и вне его
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, прокомментировал конфликт между полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым и нападающим "Урала" Владимиром Ильиным, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России.
"Мы будем разбираться в ситуации.Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
"Мы будем разбираться в ситуации.Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
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