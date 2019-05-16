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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Алексей Смертин: высказывания Ильина недопустимы не только на поле, но и вне его

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, прокомментировал конфликт между полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым и нападающим "Урала" Владимиром Ильиным, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России.

"Мы будем разбираться в ситуации.Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
Теги: Смертин Ильин Мирзов
Сегодня, 17:34
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#3  Volodia379   (Сегодня, 17:47)
  • +4
  •  (4)

Ага а мат перемат не только от игроков а и от тренеров и тысяч болел на всю страну можно! Идиот хоть и за Динамо играл! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 17:39)
  • +2
  •  (8)

Цитата: Болельщик812
Если истребить всех чурок, то и говорить эти слова будет не о ком. Да и общественный порядок наладится. А с терроризмом вообще будет покончено.

глупенький ты...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если истребить всех чурок, то и говорить эти слова будет не о ком. Да и общественный порядок наладится. А с терроризмом вообще будет покончено.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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