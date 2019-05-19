Гендиректор "Локомотива": удивлены выбором арбитра на финал Кубка России
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил удивление назначением Сергея Лапочкина главным арбитром предстоящего финала Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с "Уралом".
"В преддверии кубка хочу сказать, что надеюсь на объективность судейства. Меня очень удивило назначение на финал судьи, который судил полуфинал. Не помню подобных случаев. Но будет VAR, так что мы будем следить", - цитирует Кикнадзе Sport24.
"В преддверии кубка хочу сказать, что надеюсь на объективность судейства. Меня очень удивило назначение на финал судьи, который судил полуфинал. Не помню подобных случаев. Но будет VAR, так что мы будем следить", - цитирует Кикнадзе Sport24.