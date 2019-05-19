Артем Фидлер: фраза про Тарасова – просто шутка, у нас хорошие отношения
Полузащитник "Урала" Артём Фидлер прокомментировал свои слова в адрес хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Ранее футболист сказал, что в матче с "железнодорожниками" екатеринбургской команде было бы легче, если бы в составе соперников играл Тарасов.
"Фраза, сказанная мной про Дмитрия Тарасова, просто безобидная шутка. Она была сказана, когда он проходил рядом, так что он её услышал и тоже улыбнулся. С Димой у нас хорошие товарищеские отношения", - цитирует Фидлера "Чемпионат.сом".
"Фраза, сказанная мной про Дмитрия Тарасова, просто безобидная шутка. Она была сказана, когда он проходил рядом, так что он её услышал и тоже улыбнулся. С Димой у нас хорошие товарищеские отношения", - цитирует Фидлера "Чемпионат.сом".