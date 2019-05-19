Ильин и Мирзов прибыли на заседание КДК

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов и нападающий "Урала" Владимир Ильин прибыли на заседание КДК.

На нём будет рассмотрена конфликтная ситуация, которая произошла между футболистами после ответного полуфинального матча Кубка России (2:2). Комиссия выслушает обоих игроков, после чего будет принято решение об их возможном наказании.

Напомним, что Мирзов ударил Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. По словам генерального директора "Арсенала" Дмитрия Балашова, Ильин обозвал оппонента "чуркой".

"Чемпионат.сом"
Теги: Ильин Мирзов
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