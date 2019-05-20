«Локо» и «Урал» обожают скандалить. Они дрались в Кубке, теперь Екатеринбург мочит судью

Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому. Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали вот и все.



Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи



Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает...



Не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет – не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей

Григорий Иванов предлагает главному по арбитрам Егорову покинуть свой пост после игры с москвичами, а кое-кто из футболистов его клуба считает, что против «железнодорожников» в финале Кубка можно выходить сразу вдесятеромФутбольное воскресенье открывалось матчем в Екатеринбурге. Местный «Урал» принимал «Локомотив», которому было важно не проиграть – иначе бы их обходил «Краснодар» и занимал второе место. А это не только серебряные медали, но и прямая путёвка в Лигу Чемпионов.Москвичи усилиями Антона Миранчука счёт открыли, но расслабились: получили в раздевалку от Панюкова, вышли на второй тайм при равном счёте и внезапно пропустили опять, на этот раз забил Эль-Кабир. «Урал» был очень хорош на этом отрезке, а «Локомотив» летел в пропасть. Но недолго.Сначала арбитр Москалёв поставил на точку за нарушение Араторе на Жемалетдинове (Антон Миранчук реализовал одиннадцатиметровый), впаял за разговоры жёлтую Страндбергу, а через три минуты удалил его, показав вторую жёлтую: якобы за удар локтем Смолова.Проблема в том, что удара локтем не было. Страндберг только положил руку на Смолова в борьбе. На видео это замечательно видноВот с таким жестом защитник покидал полеДальше пошла жара.- Осталось только, чтобы один товарищ еще сам забил нам. Сейчас посмотрели удаление — бред полнейший. Понимаю, на кону у команды Лига чемпионов. К любому сопернику отношусь с уважением, но 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть прекрасный футбол, а увидели творение, - говорил главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире «Матч ТВ».Но куда круче выступил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, давший интервью «Спорт-Экспрессу»:Забавно, но всего несколько дней назад Иванов говорил, что футбол прекрасен ошибками судей:- VAR – отъём денег у населения. Я против. Футбол прекрасен ошибками судей, игроков. Жили без VAR, а сейчас зачем портить футбол, - говорил единственный противник видеоповторов в нашем футболе.Теперь почему-то решение Москалёва Иванову прекрасным не показалось. Как и футболистам:- На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть, - сказал Андрей Панюков изданию «Чемпионат».Совсем скоро «Локомотиву» и «Уралу» играть между собой в финале Кубка России. Они уже там рубились два года назад. Рубились – в буквальном смысле. Более опытные москвичи уверенно победили, а в конце игроки устроили драку.Начали Мануэль Фернандеш и Артем Фидлер, а уже потом включились обе скамейки. Артем Фидлер потом заявил, что Фернандеш что-то сказал про его маму.Больше всех тогда отличился Ари. Причём – с особой гнусностью. Бразилец начал бить Фидлера со спины.А затем предпочёл тактически отступить.Форвард Екатеринбурга Павлюченко (он за карьеру играл и за «Локомотив) выдал тогда огненный спич:- У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит, - говорил Павлюченко «Матч ТВ».И речь даже не о тех подозрительных матчах, которые Екатеринбург за последние годы скатал больше всех.Только в этом сезоне случилось уже два скандала, связанных с игроками Екатеринбурга. Сначала Погребняк назвал Ари (опять он!) темнокожим и сказал, что видеть его в сборной России смешно, за что получил четверть миллиона штрафа и условную дисквалификацию до конца сезона. И между делом хорошенько так поджог футбольную толерантную Европу, которая исходила на возмущенные реакции в твиттере.А потом в дело вступил другой нападающий – Ильин. В ответном матче полуфинала с «Арсеналом» Ильин вроде как назвал Резиуана Мирзова чуркой. Из-за этого случилась потасовка («Урал» без драки на Кубке не может или не хочет), а тульский клуб страшно обиделся. Включился даже президент Гурам Аджоев:– Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб "Арсенал". Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок "Урала" принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды, - заявил Аджоев.Теперь все ждут сурдо-экспертизу. Будут читать по губам, говорил ли Ильин это обидное слово или нет.Ну а мы ждём финал Кубка. И надеемся, что после него придётся говорить о футболе, а не об оскорблениях, расизме или подлых ударах со спины.UFC это, конечно, круто. Но не на футбольном поле.Фото: twitter.com/matchtv, Сергей Савостьянов/ТАСС