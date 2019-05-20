"Рубин" и "Анжи" назвали стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Анжи" на матч 29-го тура чемпионата России.

"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.

Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.

Запасные: Богатырев, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе.
Теги: Рубин Анжи
Сегодня, 18:24
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