"Рубин" и "Анжи" назвали стартовые составы на матч
Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Анжи" на матч 29-го тура чемпионата России.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.
Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
Запасные: Богатырев, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.
Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
Запасные: Богатырев, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе.