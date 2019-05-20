Александр Шикунов: аренда Максименко - это слухи

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что самарцы могут арендовать у "Спартака" Александра Максименко.

"Аренда Максименко — это слухи. Сам удивился, когда прочитал об этом. Никаких контактов со "Спартаком" на этот счет не было. Да и что говорить о трансферах, если пока непонятно, как мы закончим чемпионат", - цитирует Шикунова Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 21-летний Максименко принял участие в 31-м матче за "Спартак" в официальных матчах и пропустил 36 голов.
Теги: Шикунов Максименко Крылья Советов
Сегодня, 21:53
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