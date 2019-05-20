Первый бомбардир лиги и снова Мельгарехо. Сборная лучших игроков 29-го тура

Фёдор Чалов забил победный гол и снова стал единоличным лидером гонки нападающих, Антон Миранчук тащит «Локо» в групповой этап Лиги Чемпионов, а самый крутой вратарь на этих выходных был Михаил КержаковПитерцы были не слишком мотивированы на матч с «Ростовом», поэтому второму вратарю «Зенита» приходилось туго. Да, Кержаков пропустил, но только с пенальти. При этом и удар у Попова получился неберущимся. Но при этом не нужно забывать про два крутых сейва. И зачем «Зениту» приглашать Дюпина или Левашова, когда у Лунёва такой классный подменщик?Хавбек играл чуть ближе к центру, но это не так важно – свои главные рейды в матче Комков провёл именно по левому флангу. Он ещё в первом тайме заменил травмированного Огуде и заработал пенальти. А после перерыва, обыграв двух защитников «бело-голубых», отдал голевую на Кутьина.На донскую оборону в игре против «Зенита» выпало не так много нагрузки, но поработать всё-таки приходилось – а Логашов показал лучшую статистику среди своих партнёров. У него четыре удачных отбора из четырёх и пять перехватов.Игра между командами из Казани и Махачкалы получилась аморфной и не особо событийной, так что выделить в ней героя сложновато. Но если кто этого и заслуживает, то Егор Сорокин. Он здорово нейтрализовал Понсе, когда тот собирался выходить один на один, и был очень близок, чтобы забить со стандарта.На счету крайнего защитника победный мяч – самый важный из забитых «Краснодаром». Также защитник надежно действовал на своей половине поля – 2 удачных отбора из двух, 3 перехвата, 2 выноса и 2 блокировки.





Антон Миранчук, «Локомотив»



Антон продолжает тащить. С «Уралом» он забил гол в первом тайме, а во втором реализовал пенальти. Он лучший бомбардир «Локо» (11 мячей), а ещё может стать лучшим в чемпионате – надо отгрузить три мяча «Уфе» в последнем туре и надеяться, что Чалов не сможет отличиться в своей игре.



Эрик Бикфалви, «Урал»



Без своего лидера Екатеринбургу будет очень сложно в финале Кубка. Сначала Эрик обыграл Крыховяка и выдал ассист на Панюкова (тому оставалось с убойной позиции расстреливать Гильерме), а затем принял участие во второй голевой атаке своей команды – Эль-Кабир добил мяч в ворота после того, как вратарь «Локо» с трудом потащил выстрел Эрика.



Рикарду Алвеш, «Оренбург»



Алвеш открыл счёт в игре против «Уфы», а ещё сделал две классные возможности своим партнёрам, которые они не реализовали. Сначала отдал обостряющую на Сутормина, а затем почти вывел один на один (всё-таки сопротивление защитников было) Деспотовича.



Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»



Мельгарехо был лучшим в игре против «Уфы» и вот теперь отличился в Самаре. Правый полузащитник сначала заработал пенальти, реализованный Зе Луишем, а потом уже забил сам – и этот мяч стал победным.



Альтернатива - Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»



Полузащитник отдал голевую на Антона Миранчука, когда «железнодорожники» счёт открывали, да и пенальти заработал тоже он. Очень качественная игра для критикуемого футболиста.





Игра с «Ахматом» складывалась очень тяжело. Игроки ЦСКА никак не могли нащупать последний пас и много топтались перед штрафной или били из не самых очевидных позиций. Чалов в итоге сдюжил – в борьбе с Плиевым оказался сильнее, подставился, заработал пенальти и сам его реализовал.Красноярская базука оформила дубль в игре против «Динамо». И пусть «Енисей» уже точно премьер-лигу покинет, болельщикам наверняка были приятны такие проводы – спастись в игре с московской командой в последней домашней игре сезона вполне почётно.