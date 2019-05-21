Адвокат Кокорина сообщила о многочисленных нарушениях в приговоре
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что приговор футболисту содержит многочисленные нарушения.
"Защита внимательно вычитала весь приговор, нашла там очень много нарушений применений норм процессуального права, применений уголовного закона. Позиция у защиты остается практически та же самая, какая была в период судебного следствия. Не согласны с тем, что оценка показаний свидетелей дана неправильно. Весь приговор основан на показаниях потерпевших. Противоречия, которые не были устранены в ходе судебного следствия, должны были идти в пользу подсудимых, а суд этого не сделал", - цитирует Стукалову РИА Новости.
"Защита внимательно вычитала весь приговор, нашла там очень много нарушений применений норм процессуального права, применений уголовного закона. Позиция у защиты остается практически та же самая, какая была в период судебного следствия. Не согласны с тем, что оценка показаний свидетелей дана неправильно. Весь приговор основан на показаниях потерпевших. Противоречия, которые не были устранены в ходе судебного следствия, должны были идти в пользу подсудимых, а суд этого не сделал", - цитирует Стукалову РИА Новости.