Джефферсон Фарфан рассказал, в чем игровое различие между братьями Миранчуками

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, в чем различие между братьями Алексеем и Антоном Миранчуками.– Еще бы! Не гениальный, но красивый гол. "Зениту" всегда очень тяжело забивать, тем более в гостях. Тогда я забил два мяча и отдал голевую передачу. Такое не забывается! Но это не самый красивый мой гол за "Локомотив".– Нет (смеется).– Спасибо, спасибо. Я счастлив в "Локомотиве".– Когда я только пришел в команду, честно скажу, путал – уж очень похожи друг на друга. Но со временем научился различать. Ведь на поле они разные.– Антон – игрок, который максимально заточен на атаку и смело идет в обводку. Алексей очень хорош в завершении, в умении отдать голевой пас, у него очень хорошее видение поля, футбольный интеллект.– Скорее, в Испании, где преобладает техничный футбол.– Мне кажется, что их невозможно разлучить – они неразделяемые (улыбается). Представляете, даже на сборах и в поездках Алексей с Антоном живут всегда в одном номере.