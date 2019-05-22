Василий Конов: велика вероятность, что Денисов завершит карьеру

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал о будущем полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Игорь Денисов имеет предложение от "Сочи" – контракт по схеме "1+1". Более того, это не единственное предложение. Выбор есть. Однако полузащитник все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру, и на данный момент этот вариант самый вероятный из всех. Шансы на то, что Денисов закончит, высокие. Очевидно, что "Сочи" не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов.

Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой", – написал Конов.
Теги: Денисов Локомотив Сочи
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