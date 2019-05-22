Мурад Мусаев: "Краснодар" ожидает летом еще три трансфера

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на встрече с болельщиками клуба ответил на их вопросы.

- Когда наша команда завоюет чемпионство?

- Могу вам пообещать, что мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне сделать все для достижения этой цели. Не хотелось бы давать обещания, но обещаю точно, что сделаем все, что в наших силах.

- В следующем сезоне "Краснодару" предстоит играть в Лиге чемпионов, соответственно команде нужно усиляться. Вы будете придерживаться той же политике клуба, что будут играть свои воспитанники, или будут новые покупки?

- Ожидаем в этом межсезонье еще три трансфера. Конечно, мы рассчитываем на воспитанников, но им еще нужно много работать. Как только они будут готовы, их будет все больше и больше в составе. Но это не будет делаться искусственно. Когда выиграют конкуренцию, тогда и будут играть.

Rusfootball.info
Теги: Мусаев Краснодар
Сегодня, 19:35
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