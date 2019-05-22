Мурад Мусаев: "Краснодар" ожидает летом еще три трансфера

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на встрече с болельщиками клуба ответил на их вопросы.- Могу вам пообещать, что мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне сделать все для достижения этой цели. Не хотелось бы давать обещания, но обещаю точно, что сделаем все, что в наших силах.- Ожидаем в этом межсезонье еще три трансфера. Конечно, мы рассчитываем на воспитанников, но им еще нужно много работать. Как только они будут готовы, их будет все больше и больше в составе. Но это не будет делаться искусственно. Когда выиграют конкуренцию, тогда и будут играть.