Шампанское рекой. Раздевалка "Локомотива" после победы в Кубке России (видео)

Предлагаем вашему вниманию видео происходящего сумасшествия в раздевалке "Локомотива" после победы в Кубке России.

Победу "Локомотиву" в финале Кубка России над "Уралом" принёс гол Дмитрия Баринова на 27-й минуте игры. По итогам встречи автор забитого мяча был признан лучшим игроком матча.

Теги: Локомотив Урал Rвидео
Сегодня, 22:13
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