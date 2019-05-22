Шампанское рекой. Раздевалка "Локомотива" после победы в Кубке России (видео)

Предлагаем вашему вниманию видео происходящего сумасшествия в раздевалке "Локомотива" после победы в Кубке России.Победу "Локомотиву" в финале Кубка России над "Уралом" принёс гол Дмитрия Баринова на 27-й минуте игры. По итогам встречи автор забитого мяча был признан лучшим игроком матча.