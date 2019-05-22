Ринат Билялетдинов: радует, что в Кубке России перестали сливать матчи на ранних стадиях
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал победу команды в финале Кубка России над "Уралом" (1:0)
"Локомотив" всегда был кубковой командой. Конек Семина в Кубке — это несомненно, факты упрямые вещи, они подтверждают, что Юрий Павлович кубковый боец.
Не жалко ли "Урал"? Слово "жалко"? Нет, есть однокоренное слово — это сожаление. Но команда жалости не заслуживает, это добротная команда, но проблемы все равно есть. Сыграв на ноль, у тебя есть шансы на пенальти. Пока «Уралу» в финале не везет, но они же сумели дойти до него.
Когда они были еще в финале? В 2017, значит, в 2021 году попадут в финал. Может, с третьей попытки улыбнется удача. Здесь не угадаешь, это Кубок. Радует, что в Кубке перестали сливать матчи на ранних стадиях, когда выставляли молодежный состав. Кубку возвращается престиж — это хорошо", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
"Локомотив" всегда был кубковой командой. Конек Семина в Кубке — это несомненно, факты упрямые вещи, они подтверждают, что Юрий Павлович кубковый боец.
Не жалко ли "Урал"? Слово "жалко"? Нет, есть однокоренное слово — это сожаление. Но команда жалости не заслуживает, это добротная команда, но проблемы все равно есть. Сыграв на ноль, у тебя есть шансы на пенальти. Пока «Уралу» в финале не везет, но они же сумели дойти до него.
Когда они были еще в финале? В 2017, значит, в 2021 году попадут в финал. Может, с третьей попытки улыбнется удача. Здесь не угадаешь, это Кубок. Радует, что в Кубке перестали сливать матчи на ранних стадиях, когда выставляли молодежный состав. Кубку возвращается престиж — это хорошо", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.