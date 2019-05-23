"Динамо" близко к покупке у "Урала" Эль-Кабира за 2,5 млн евро

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир близок к переходу в московское "Динамо" из "Урала".Сумма трансфера 27-летнего хавбека составит 2,5 млн евро.Эль-Кабир перешёл в "Урал" в январе 2018 года из шведского "Юргордена". Трансфер футболиста обошёлся екатеринбургскому клубу в 0,6 млн евро. В нынешнем сезоне на клубном уровне Эль-Кабир принял участие в 35 матчах, отметился 5 результативными ударами и 8 голевыми передачами. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета 2021 года.