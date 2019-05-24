"Ахмат" интересуется Беленовым

Как сообщает "Чемпионат", чеченский клуб хочет заполучить 32-летнего голкипера "Уфы" этим летом

В нынешнем сезоне Беленов принял участие в 34 матчах, в которых пропустил 37 мячей. Контракт вратаря с уфимской командой рассчитан до лета 2020 года.

По transfermarkt, Беленов стоит 4,5 млн евро

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Теги: Уфа Беленов Ахмат
Сегодня, 18:44
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