"Ахмат" интересуется Беленовым

Как сообщает "Чемпионат", чеченский клуб хочет заполучить 32-летнего голкипера "Уфы" этим летомВ нынешнем сезоне Беленов принял участие в 34 матчах, в которых пропустил 37 мячей. Контракт вратаря с уфимской командой рассчитан до лета 2020 года.По transfermarkt, Беленов стоит 4,5 млн евро