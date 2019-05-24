Акинфеев: когда сборная победила, говорят: "Да, с кем они играли"

Вратарь и капитан московских "армейцев" на встрече со студентами РГГУ ответил на вопрос об ответственности в матчах за сборную:

- Всегда почетно играть за страну и за родной клуб. Тем более, если это международные матчи. На чемпионате мира у меня были колоссальные эмоции в первой игре. Когда выступаешь за сборную, за свой родной клуб, ты их представляешь на большой международной арене, и понимаешь, что в определенное время стартует игра и надо отдаться по максимуму, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы же прекрасно знаем, что когда сборная выиграла, говорят: "да, с кем они играли". Стоит проиграть, начинают: "опа, сейчас мы их прищучим" (смеется). Самое главное, чтобы футболисты и болельщики всегда оставались людьми, - приводит слова Акинфеева издание "Спорт-Экспресс".

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Теги: Акинфеев ЦСКА сборная России
Сегодня, 19:55
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