Дмитрий Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с "Зенитом" сообщил, что покидает красноярскую команду.

В заключительной игре сезона "Енисей" уступил "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 и завершил чемпионат на последнем месте, вылетев в ФНЛ.

"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", - цитирует Аленичева Sport24.
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 16:21
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