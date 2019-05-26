Дмитрий Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера "Енисея"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с "Зенитом" сообщил, что покидает красноярскую команду.
В заключительной игре сезона "Енисей" уступил "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 и завершил чемпионат на последнем месте, вылетев в ФНЛ.
"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", - цитирует Аленичева Sport24.
В заключительной игре сезона "Енисей" уступил "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 и завершил чемпионат на последнем месте, вылетев в ФНЛ.
"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", - цитирует Аленичева Sport24.