Курбан Бердыев: допускаю, что останусь в "Рубине"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не прояснил своего будущего после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России.

– Травма Камболова существенно повлияла на игру, это замена многое предопределила. Во втором тайме пытались отыграться, это определяло разрывы между линиями. 11 место – не максимальный результат, которого можно было добиться, можно было повыше быть. Допускаю, что останусь в «Рубине», о решении объявим позже. С Перейрой и Каборе лично не знаком, но они заслужили такого прощания. Именно таких легионеров не хватает нашему чемпионату, жаль, что они покидают Россию, – цитирует Бердыева Rusfootball.info.
Теги: Бердыев Краснодар Рубин
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