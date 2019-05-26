Курбан Бердыев: допускаю, что останусь в "Рубине"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не прояснил своего будущего после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России.– Травма Камболова существенно повлияла на игру, это замена многое предопределила. Во втором тайме пытались отыграться, это определяло разрывы между линиями. 11 место – не максимальный результат, которого можно было добиться, можно было повыше быть. Допускаю, что останусь в «Рубине», о решении объявим позже. С Перейрой и Каборе лично не знаком, но они заслужили такого прощания. Именно таких легионеров не хватает нашему чемпионату, жаль, что они покидают Россию, – цитирует Бердыева