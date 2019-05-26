Шунин: у нас лучший стадион в России

Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился после ничьей с тульским «Арсеналом» (3:3) своими впечатлениями от нового стадиона «бело-голубых»:- У болельщиков сегодня был праздник во всём. Новый красивый стадион, много забитых голов. День удался. Как оценю стадиона? Я впечатлён, у нас лучший стадион, я очень рад, что мы вернулись спустя десять с лишним лет. Я никогда не видел столько болельщиков, сколько нас сегодня поддерживало. Я очень рад.Я ощущаю гордость из-за того, что я играю в этой команде. Хорошо, что сделали трибуны близко к полю. Болельщикам хорошо видно футбол, а мы их хорошо слышим.- Будем хорошо играть, буду ходить. В следующем году, я уверен, мы начнём новую историю.Мешало ли мне солнце во время матча? На каждом стадионе оно мешает. Не закрывать же крышу в такую погоду.- В России.