Шунин: у нас лучший стадион в России

Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился после ничьей с тульским «Арсеналом» (3:3) своими впечатлениями от нового стадиона «бело-голубых»:

- У болельщиков сегодня был праздник во всём. Новый красивый стадион, много забитых голов. День удался. Как оценю стадиона? Я впечатлён, у нас лучший стадион, я очень рад, что мы вернулись спустя десять с лишним лет. Я никогда не видел столько болельщиков, сколько нас сегодня поддерживало. Я очень рад.

Я ощущаю гордость из-за того, что я играю в этой команде. Хорошо, что сделали трибуны близко к полю. Болельщикам хорошо видно футбол, а мы их хорошо слышим.

- Будет ли и дальше ходить на матчи «Динамо» столько зрителей?

- Будем хорошо играть, буду ходить. В следующем году, я уверен, мы начнём новую историю.

Мешало ли мне солнце во время матча? На каждом стадионе оно мешает. Не закрывать же крышу в такую погоду.

- Вы сказали, что у вас лучший стадион. Лучший в Москве?

- В России.

Rusfootball.info
Теги: Шунин Динамо Арсенал Тула
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