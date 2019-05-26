Артем Ребров поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подвел итоги сезона-2018/19 и поблагодарил всех болельщиков за поддержку."Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие", - написал Ребров.