Артем Ребров поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подвел итоги сезона-2018/19 и поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

"Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие", - написал Ребров.

Теги: Ребров Спартак
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