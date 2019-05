Артем Ребров поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

View this post on Instagram

Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы-лучшие ??? P.S. Прошу, держите себя в рамках приличия в комментариях ??????Спасибо!