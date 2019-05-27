Сергей Прядкин рассказал о том, как будет введен ВАР

Президент РПЛ рассказал об использовании ВАР, начиная со следующего сезона.– Могу сказать, что осталось одно единственное заседание. Рабочая группа соберется 1 июня, на этом мы поставим точку. Пришли к выводу, что систему нужно запускать в начале этого сезона. Времени не так и много, поэтом решили подойти к децентрализованному использованию. ВАР. На каждом стадионе будет либо одна комната, либо автомобиль. Затем клубы РПЛ пришли к выводу, что будет централизованная система, которая будет находится в Москве. Но решение будет принято. Сейчас будет решаться, какая компания будет заниматься. Их есть четыре. Мы согласуем предел цен, на которые клубы пойдут. Система будет запущена.– Мы приняли такое решение. Учитывая, что сейчас идет конкуренция между компаниями, мы решили отдельно провести пресс-конференции после 1-го числа. Клубы рассчитывают, чтобы примерно каждой команде это обошлось в сумму 15 миллионов. Плюс-минус, идет торг. Но окончательно это будет решено после последнего совещания. Мы хотим, чтобы клубы несли как можно меньше финансовую нагрузку.– По мере готовности подрядчика. Я предполагал, что мы сможем начать только со второго круга. Но теперь появилась запустить систему раньше. Думаю, ко второму кругу мы перейдем.