Хердур Магнуссон: первый сезон в ЦСКА вышел восхитительным
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от своего первого сезона в армейском клубе.
"Первый сезон в ЦСКА вышел восхитительным. Мы не вышли в Лигу чемпионов, но я чувствую, что наш молодой состав хорошо справился. Я уже в предвкушении того, что принесет следующий сезон. Благодарю фанатов ЦСКА за невероятную поддержку", — написал Магнуссон в твиттере.
"Первый сезон в ЦСКА вышел восхитительным. Мы не вышли в Лигу чемпионов, но я чувствую, что наш молодой состав хорошо справился. Я уже в предвкушении того, что принесет следующий сезон. Благодарю фанатов ЦСКА за невероятную поддержку", — написал Магнуссон в твиттере.