Хердур Магнуссон: первый сезон в ЦСКА вышел восхитительным

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от своего первого сезона в армейском клубе.

"Первый сезон в ЦСКА вышел восхитительным. Мы не вышли в Лигу чемпионов, но я чувствую, что наш молодой состав хорошо справился. Я уже в предвкушении того, что принесет следующий сезон. Благодарю фанатов ЦСКА за невероятную поддержку", — написал Магнуссон в твиттере.
Теги: Магнуссон ЦСКА
Сегодня, 23:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама