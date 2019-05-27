Гендиректор "Арсенала" рассказал о будущем Беляева и возвращении Бакаева в "Спартак"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов поделился мнением о будущем защитника Максима Беляева, а также прокомментировал возвращении хавбека Зелимхана Бакаева в "Спартак".

"У Беляева заканчивается контракт, ему предложен новый. Несколько дней будем ждать от него ответа, – сказал Балашов в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч. Премьер". – Как убедить его остаться в "Арсенале"? Он стал игроком сборной, только потому что постоянно играл. Он практически не пропустил ни одной игры. Перейдя в другой клуб, возникнет вопрос о том, не прекратится ли этот рост.

По поводу Бакаева, то у него срослось несколько моментов, которые стали причиной попадания в сборную. Самые лучшие его качества были раскрыты при нашем футболе. Он хочет играть в "Спартаке", хочет вернуться в свою команду. Лишать такой возможности его не можем. Почему зимой не пустили? Воспользовались своим юридическим правом не вести переговоры".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Балашов Арсенал Тула Беляев
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