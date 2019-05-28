Александр Самедов: не исключаю, что продолжу карьеру в Азербайджане

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов не исключает варианта, что может продолжить карьеру в Азербайджане.

"Я ничего не исключаю! Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов. Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет", - цитирует Самедова azerisport.com.
Теги: Самедов
Сегодня, 13:17
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