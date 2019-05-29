Агент Мелкадзе: с прежним руководством "Спартака" переговоры шли тяжело
Агент нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе Валериюс Мижигурскис прокомментировал продление контракта своего клиента с красно-белыми.
– Приоритетной задачей для Георгия, конечно, было остаться в "Спартаке", – сказал Мижигурскис. – Мелкадзе, как и любой вой воспитанник, хочет защищать цвета родной команды. Игрок доволен. Если подписал договор, значит, его все устраивает.
– Предыдущий контракт Мелкадзе заканчивался в июне этого года. Почему стороны так долго приходили к соглашению?
– Ни для кого не секрет, что в "Спартаке" менялось руководство. К тому же, переговоры с прежним начальством шли тяжело.
– Мелкадзе предлагали соглашения другие клубы?
– Были варианты, но сейчас о них говорить нет смысла.
– Многие болельщики красно-белых недовольны статистикой Георгия: не забил ни одного мяча за первую команду, будучи футболистом атаки.
– Очень надеюсь, что своей игрой Мелкадзе заставит их изменить мнение о себе. Хотелось бы, чтобы отношения Мелкадзе с трибунами строились на взаимной симпатии и уважении.
– Правда ли, что по новому договору Мелкадзе будет получать около 500 тысяч евро в год с возможным увеличением зарплаты?
– Никогда не комментирую финансовую составляющую контракта.
"Спорт-Экспресс"
– Приоритетной задачей для Георгия, конечно, было остаться в "Спартаке", – сказал Мижигурскис. – Мелкадзе, как и любой вой воспитанник, хочет защищать цвета родной команды. Игрок доволен. Если подписал договор, значит, его все устраивает.
– Предыдущий контракт Мелкадзе заканчивался в июне этого года. Почему стороны так долго приходили к соглашению?
– Ни для кого не секрет, что в "Спартаке" менялось руководство. К тому же, переговоры с прежним начальством шли тяжело.
– Мелкадзе предлагали соглашения другие клубы?
– Были варианты, но сейчас о них говорить нет смысла.
– Многие болельщики красно-белых недовольны статистикой Георгия: не забил ни одного мяча за первую команду, будучи футболистом атаки.
– Очень надеюсь, что своей игрой Мелкадзе заставит их изменить мнение о себе. Хотелось бы, чтобы отношения Мелкадзе с трибунами строились на взаимной симпатии и уважении.
– Правда ли, что по новому договору Мелкадзе будет получать около 500 тысяч евро в год с возможным увеличением зарплаты?
– Никогда не комментирую финансовую составляющую контракта.
"Спорт-Экспресс"