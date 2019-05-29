Агент Мелкадзе: с прежним руководством "Спартака" переговоры шли тяжело

Агент нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе Валериюс Мижигурскис прокомментировал продление контракта своего клиента с красно-белыми.– Приоритетной задачей для Георгия, конечно, было остаться в "Спартаке", – сказал Мижигурскис. – Мелкадзе, как и любой вой воспитанник, хочет защищать цвета родной команды. Игрок доволен. Если подписал договор, значит, его все устраивает.– Ни для кого не секрет, что в "Спартаке" менялось руководство. К тому же, переговоры с прежним начальством шли тяжело.– Были варианты, но сейчас о них говорить нет смысла.– Очень надеюсь, что своей игрой Мелкадзе заставит их изменить мнение о себе. Хотелось бы, чтобы отношения Мелкадзе с трибунами строились на взаимной симпатии и уважении.– Никогда не комментирую финансовую составляющую контракта.