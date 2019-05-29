Агент Мелкадзе: с прежним руководством "Спартака" переговоры шли тяжело

Агент нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе Валериюс Мижигурскис прокомментировал продление контракта своего клиента с красно-белыми.

– Приоритетной задачей для Георгия, конечно, было остаться в "Спартаке", – сказал Мижигурскис. – Мелкадзе, как и любой вой воспитанник, хочет защищать цвета родной команды. Игрок доволен. Если подписал договор, значит, его все устраивает.

– Предыдущий контракт Мелкадзе заканчивался в июне этого года. Почему стороны так долго приходили к соглашению?

– Ни для кого не секрет, что в "Спартаке" менялось руководство. К тому же, переговоры с прежним начальством шли тяжело.

– Мелкадзе предлагали соглашения другие клубы?

– Были варианты, но сейчас о них говорить нет смысла.

– Многие болельщики красно-белых недовольны статистикой Георгия: не забил ни одного мяча за первую команду, будучи футболистом атаки.

– Очень надеюсь, что своей игрой Мелкадзе заставит их изменить мнение о себе. Хотелось бы, чтобы отношения Мелкадзе с трибунами строились на взаимной симпатии и уважении.

– Правда ли, что по новому договору Мелкадзе будет получать около 500 тысяч евро в год с возможным увеличением зарплаты?

– Никогда не комментирую финансовую составляющую контракта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мелкадзе Спартак
Сегодня, 16:22
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