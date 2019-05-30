ЦСКА поздравил Александра Головина с днем рождения
ЦСКА в своем твиттере поздравил с днем рождения бывшего футболиста клуба Александра Головина, который сейчас выступает за "Монако".
Воспитаннику ЦСКА сегодня исполняется 23 года.
"Поздравляем с днём рождения выпускника армейской академии, чемпиона России в составе #ЦСКА Александра Головина!", - говорится в сообщении.
Воспитаннику ЦСКА сегодня исполняется 23 года.
"Поздравляем с днём рождения выпускника армейской академии, чемпиона России в составе #ЦСКА Александра Головина!", - говорится в сообщении.