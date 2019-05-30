ЦСКА поздравил Александра Головина с днем рождения

ЦСКА в своем твиттере поздравил с днем рождения бывшего футболиста клуба Александра Головина, который сейчас выступает за "Монако".

Воспитаннику ЦСКА сегодня исполняется 23 года.

"Поздравляем с днём рождения выпускника армейской академии, чемпиона России в составе #ЦСКА Александра Головина!", - говорится в сообщении.
Теги: Головин ЦСКА Монако
Сегодня, 14:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама