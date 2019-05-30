Тренер "Томи": у нас стабильное финансовое положение

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков подвёл итоги поражения в первом стыковом матче с "Уфой" (0:2):- Откуда ждали опасности, оттуда голы и пришли. Команда рослая, мощная физическая, хорошо играет на втором этаже. Стандарты её главный козырь. Опасались, предупреждали... Но в первом тайме молодой не доиграл, ну а второй гол - ещё лучше.Хозяев с залуженной победой. У нас не получался переход из обороны в атаку. Вроде бы и зоны были. Нельзя так играть в атаке - робко и сковано. Если в ФНЛ это проходит, то с командой премьер-лиги это не проходит. Сказался и дефицит кадров...Но мы старались. Во втором тайме давление увеличилось, начали больше ошибаться, разрывы пошли.- Откуда вы знаете, что у нас с финансовым положением? У нас стабильное финансовое положение. Мы мотивировано весь сезон играли. У нас долги есть, но финансовое положение стабильное. Просто часть бюджета идёт на погашение долгов от прошлых сезонов. В январе пришёл транш, мы рассчитались со всеми ребятами, но до конца сезона этих денег может и не хватить. Вот в чём проблема.Замена Абдулавова? Хотелось поменять структуру игры. Дать шанс молодому игроку, дать попробовать себя против такого соперника.Какие цели ставит руководство? Никаких. Мы сами себе поставили задачу - побеждать в каждом ближайшем матче.- Откуда кровь из носу-то? Наш состав ничем не отличается от тех, которые играют в премьер-лиге. Мы наигрываем молодых.