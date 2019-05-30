Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым, Галицкий не хочет отпускать игрока

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги.Однако клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока. Вариант с уходом Игнатьева возможен только при условии поступления предложения в размере от € 20 млн евро.