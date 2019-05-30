Артем Дзюба: Ракицкий прикольный парень сам по себе – простой, свой пацан

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что впечатлен уровнем игры защитника Ярослава Ракицкого левой ногой.

– Именно вы помогли Ракицкому влиться в коллектив?

– Не думаю. Он такой прикольный парень сам по себе – простой, свой пацан. Прямолинейный – как в том его интервью: "Шо я вам, блоггер какой-то?" Пошутить любит, сразу к нам подключился, в карточную компанию – мы в полете часто в бридж играем. Открытый, добрый, веселый.

– В чем секрет его штрафных? Говорят, он использует недоработки вратарей, которые ставят маленьких на край стенки, и он бьет как раз над ними.

– Нет, у него просто левая классная. У правшей правая хорошая, но и левой они неплохо действуют, а у левшей левая в порядке, а правая чаще всего для ходьбы, можно тапочек надевать. А у Рака и правая хорошая, еще и удар какой. Он очень качественный футболист, иногда на тренировках такое выдает своей левой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Ракицкий Зенит
Сегодня, 09:44
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