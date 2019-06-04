"Анжи" объявил об уходе Адиева

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера.

"Главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик "Анжи".

Двери "Анжи" всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!", - говорится в сообщении.

Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 01:31
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