"Анжи" объявил об уходе Адиева

Адиев покинул «Анжи»



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Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всё! pic.twitter.com/zf215o8mvY — ФК «Анжи» (@fc_anji) June 4, 2019

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера."Главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик "Анжи".Двери "Анжи" всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!", - говорится в сообщении.