Дальше без Бердыева: «Рубин» объявил об отставке главного тренера

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера. Эпопея с Курбаном Бекиевичем подошла к концу, похоже, что боссы казанцев, всё же, не захотели выделять крупные суммы на зарплату специалисту в условиях сокращения финансирования. Rusfootball.info — об отставке Бердыева.