Дальше без Бердыева: «Рубин» объявил об отставке главного тренера
«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера. Эпопея с Курбаном Бекиевичем подошла к концу, похоже, что боссы казанцев, всё же, не захотели выделять крупные суммы на зарплату специалисту в условиях сокращения финансирования. Rusfootball.info — об отставке Бердыева.
Вскоре информацию об увольнении тренера подтвердила и пресс-служба казанцев.
Спасибо за все, Тренер!— «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2019
Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин».
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Слухи о возможном уходе Бердыева из «Рубина» ходили уже давно. Сам Курбан Бекиевич не скрывал, что ему не нравится происходящее в команде. После зимней паузы «Рубин» фактически устроил настоящую распродажу. Бердыев говорил, что клуб может жить и со скромным финансированием, но для этого должны стоять чёткие цели, должна быть организована структура и т.д. В общем-то, Бердыев прямо указывал на проблемы «Рубина». Видимо, руководство команды указывало на другую проблему — несоответствие зарплаты и результатов.
В итоге после зимней паузы «Рубин» сильно изменился. Уход Фёдора Кудряшова и продажа Сердара Азмуна стали последними событиями жизненного цикла этой команды при Бердыеве. Rusfootball.info уже писал, что содержание тренерского штаба Бердыева обходилось «Рубин» в 4,5 млн евро. Судя по инсайду журналиста Ивана Карпова, Бердыев был самым высокооплачиваемым тренером РПЛ. Если соотнести его результаты с зарплатой, то получается худший рейтинг в РПЛ!
Второе пришествие, второй уход
Курбан Бердыев остаётся знаковой фигурой для «Рубина». Именно он привёл команду к чемпионским титулам в 2008 и 2009 годах, с ним «Рубин» выигрывал Кубок России, бил «Барселону» в Лиге чемпионов. Но, как оказалось, Бердыев может успешно работать, если с финансами всё отлично, как это было в конце первой декады XXI века. В случае ограниченности финансов, результаты оставляют желать лучшего. После зимней паузы «Рубин» не выглядел аутсайдером, но и подтянуться к первой пятёрке не сумел. И самое главное, что в игре казанцев не было никакого прогресса. Складывалось впечатление чемоданного настроения Бердыева, который фактически во всех интервью говорил о неопределённости с будущим. Видимо, это крайне негативно сказывалось и на игре команды.
С именем Бердыева связаны самые громкие успехи "Рубина"
В итоге «Рубин» финишировал на 11-й позиции в РПЛ. Это новый антирекорд казанцев. Судя по слухам, руководство клуба предлагало специалисту сократить зарплату в 10 раз, наставник на это не пошёл. Бердыев уходит из «Рубина» уже во второй раз. Но если первая отставка последовала после феноменальных успехов, то теперь всё сложилось совсем иначе. Позитивных воспоминаний от второй командировки Бердыева в «Рубин» не будет.
Кто потянет запросы Бердыева, а кто приедет в Казань?
Пока совершенно непонятно, где продолжит карьеру Бердыев, а также кто его сменит в «Рубине». Приходится оперировать лишь слухами, которые к числу кандидатов на вакантную должность относят едва ли не десяток специалистов! Если «Рубин» действительно взял курс на обновление и экономию, то оптимальным вариантом выглядит бывший капитан казанцев Роман Шаронов, он возглавляет молодёжную команду «Рубина». Также к «местным» вариантам относится тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев, ранее тренировавший дубль. Среди главных тренеров других клубов РПЛ выделяют Игоря Черевченко («Арсенал»), Владимира Федотова («Оренбург») и Рашида Рахимова («Ахмат»). Вряд ли Черевченко решится на переезд в Казань, учитывая, что его команде предстоит сыграть в Лиге Европы. Рахимов вполне может покинуть «Ахмат», соответствующие слухи ходят уже давно. У Федотова, судя по скандалам минувшего сезона, есть недоброжелатели в «Оренбурге».
Ещё более интересный вопрос — где теперь окажется Бердыев. Опять же, приходится исходить только из слухов. Про возможный переход в «Спартак» говорилось уже давно, но москвичи только выдали кредит доверия Олегу Кононову, предоставив ему возможность готовить команду к следующему сезону. Да и после неудачных переговоров «Спартака» и Бердыева вряд ли москвичи вновь вернуться к этой кандидатуре.
Совершенно неожиданно появились слухи об интересе к Бердыеву со стороны ЦСКА. Но зачем москвичам менять Виктора Гончаренко, который, в целом, неплохо справился с работой в столь непростой сезон? Возвращение в Ростов — ещё один потенциальный вариант, тем более, что у Валерия Карпина в последнее время там не всё ладится. Но нужно ли ростовчанам вновь возвращаться к старым вариантам?
Скорее, стоит присмотреться к менее очевидным вариантам. Например, переезд в Грозный, не стоит исключать фактически прямой обмен клубов тренерами. В «Ахмате» нет проблем с финансами, регион ментально подходит Бердыеву, руководство грозненцев мечтает об успехах и выходе в еврокубки, соответствующий опыт у Курбана Бекиевича есть. В целом, всё сходится.
Также вполне реалистичен отъезд Бердыева за границу. В Казахстане или Азербайджане финансовые требования специалиста могут удовлетворить сполна. Почему бы не отдохнуть от российского футбола за большие деньги?
Фото - "Чемпионат", пресс-служба "Рубина", "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info