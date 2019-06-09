Дмитрий Хохлов доволен переходом Плиева в "Динамо"

Главный тренер нашей команды Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание Заурбека Плиева, который стал вторым новичком динамовской летней трансферной кампании.

"Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником. Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
Теги: Хохлов Плиев Динамо
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