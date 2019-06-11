Гендиректор "Уфы": у Живоглядова были варианты, но он выбрал "Локомотив"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о переходе защитника Дмитрия Живоглядова в московский "Локомотив".
"У Живоглядова в контракте был пункт об уходе за определённую сумму, и «Локомотив» воспользовался этим. У него были другие варианты, но он выбрал "железнодорожников". Когда Дима переподписывал контракт, он согласился на условия ухода, которые нас устроили.
Мы благодарны Живоглядову. Он хорошо провёл концовку чемпионата, хотя уже видел себя в другом клубе. О переходе было известно ещё за пять матчей до конца сезона, поэтому с "Локомотивом" он и не играл", - цитирует Газизова "Чемпионат".
"У Живоглядова в контракте был пункт об уходе за определённую сумму, и «Локомотив» воспользовался этим. У него были другие варианты, но он выбрал "железнодорожников". Когда Дима переподписывал контракт, он согласился на условия ухода, которые нас устроили.
Мы благодарны Живоглядову. Он хорошо провёл концовку чемпионата, хотя уже видел себя в другом клубе. О переходе было известно ещё за пять матчей до конца сезона, поэтому с "Локомотивом" он и не играл", - цитирует Газизова "Чемпионат".