Татьяна Стукалова: понимали, что это абсолютно согласованный срок, и другого не будет
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата, Кирилла, прокомментировала отклонение апелляции по делу, фигурантами по которому проходят её клиенты.
"Мы рассчитывали на то, что хоть какая то гуманность будет хотя бы на этой стадии. Когда был предварительный сговор, когда Кирилл был оправдан по одному эпизоду, мы рассчитывали, что суд первой инстанции проявит свою гуманность. Он этого не сделал и, несмотря на переход с преступления тяжкого на средней тяжести, оставил тот же самый срок. Мы думали, что это может произойти здесь, но как профессионалы понимали, что это абсолютно согласованный срок, и ничего другого не будет", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
"Мы рассчитывали на то, что хоть какая то гуманность будет хотя бы на этой стадии. Когда был предварительный сговор, когда Кирилл был оправдан по одному эпизоду, мы рассчитывали, что суд первой инстанции проявит свою гуманность. Он этого не сделал и, несмотря на переход с преступления тяжкого на средней тяжести, оставил тот же самый срок. Мы думали, что это может произойти здесь, но как профессионалы понимали, что это абсолютно согласованный срок, и ничего другого не будет", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".