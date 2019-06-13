СМИ: ЦСКА близок к договоренности с "Эвертоном" по переходу Влашича
ЦСКА близок к тому, чтобы оформить переход полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, сообщает "Чемпионат.сом".
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.