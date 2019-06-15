Рондон и Фарфан не помогли Венесуэле и Перу забить в стартовом матче на Кубке Америки

Наличие в составах сборных Венесуэлы и Перу футболистов, имеющих отношение к российской премьер-лиге, не помогло командам преуспеть в атаке в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

Встреча завершилась со счётом 0:0, из-за удаления Дель Пино на 75-й минуте венесуэльцы доигрывали встречу в меньшинстве. Весь матч отыграли с их стороны экс-защитник "Анжи" Джон Чансельор и бывший форвард "Зенита" Саломон Рондон, а со стороны перуанцев - нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Выступавший за "Краснодар" полузащитник Кристиан Куэва был заменён в перерыве.

Таким образом, лидируют в группе А бразильцы, обыгравшие вчера Боливию со счётом 3:0.
Теги: Сборная Венесуэлы Сборная Перу Рондон Фарфан
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