Вчера экс-футболист сборной России, "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру.– Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Посмотрим, что из этого выйдет.– Нет. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Вот только где и как... Не было конкретики. Попробую начать с городской Думы. А дальше посмотрим. Пока я только сделал лишь маленький шаг. Подал заявление, начал собирать подписи. Вся основная работа – еще впереди.– Да много чего нужно изменить. Моя главная задача – сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники... Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях.