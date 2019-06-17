"Тамбов" сыграел со "Спартаком" в Волгограде
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб свой первый домашний матч в чемпионате России проведет в Волгограде.
"Первый домашний матч со "Спартаком" будем точно играть на "Волгоград-Арене". В планах — чтобы до конца сентября мы играли уже дома", - цитирует Худякова Sport24.
"Первый домашний матч со "Спартаком" будем точно играть на "Волгоград-Арене". В планах — чтобы до конца сентября мы играли уже дома", - цитирует Худякова Sport24.