"Тамбов" сыграел со "Спартаком" в Волгограде

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб свой первый домашний матч в чемпионате России проведет в Волгограде.

"Первый домашний матч со "Спартаком" будем точно играть на "Волгоград-Арене". В планах — чтобы до конца сентября мы играли уже дома", - цитирует Худякова Sport24.
Теги: Тамбов Спартак
Сегодня, 01:17
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