РПЛ передумала расширяться? Появились новые возможные решения увеличения числа матчей

Первый – после окончания двухкругового турнира последняя команда вылетает, оставшиеся делятся на три пятерки. Первая пятерка разыгрывает четыре места в еврокубки, вторая – одну в Лигу Европы, в третьей определяются вылетающие команды.



Второй – команды проводят турнир в один круг, потом делятся на восьмерки и играют в два круга. В первой восьмерке определяются участники еврокубков, во второй – вылетающие.



Третий – команды проводят двухкруговой турнир, а потом делятся на восьмерки и проводят один круг

Руководители нашего футбола засомневались, стоит ли вводить ещё две команды в премьер-лигу, и теперь рассматривают другие варианты - «Спорт-Экспресс» уже назвал конкретные форматы. О том, из чего выбирают Прядкин и другие боссыПосле той нахрапистости и уверенности, с которыми руководители заговорили о расширении РПЛ до 18-ти команд с чемпионата 2020/2021, казалось, что решение уже принято и никто отступать не будет – перед недовольством журналистов, перед погодными условиями. Перед здравым смыслом в конце концов. Тем более, клубы почти единогласно проголосовали «за».Но сегодня «Спорт-Экспресс» рассказал, что рабочая группа, созданная по этому вопросу, пришла к выводу, что можно увеличить количество матчей, сохранив нынешнее число команд – 16. И якобы существует три варианта:Сергей Прядкин в интервью всё тому же «Спорт-Экспрессу» информацию о том, что РПЛ идеей расширения больше не горит, косвенно подтвердил:- Правда ли, что клубы отказались от идеи расширения до 18 клубов? Не стал бы говорить так конкретно. Мы обменялись мнениями, наметили необходимость подготовки аналитических материалов к следующему заседанию – оно состоится в конце июня.Как оценю вероятность, что мы всё-таки расширим премьер-лигу? Не буду врать – пока никак не оценю, - сказал президент лиги.Главная проблема, которая возникает при расширении РПЛ, - календарь. В манежах проводить матчи не престижно (зато престижно морозить трёх болельщиков на стадионе и мучить футболистов), крыша на стадионе в России только одна, а играть всё лето напролёт не получается из-за международных турниров.И сейчас, когда в чемпионате лишь 30 туров, мы сталкиваемся с погодными сложностями. В конце прошлого года «Енисею» приходилось играть на жутком морозе против «Ахмата» (разразился даже небольшой скандал, спровоцированный наставником чеченского клуба Рахимовым), а Тула не успела подготовить поле к первому матчу после возобновления (пришлось ехать как раз в Грозный).Как ни меняй уравнение, неизменным остаётся одно – в любом случае нас ждёт больше матчей. Больше матчей означает серьёзные проблемы, потому что придётся играть уже зимой.Мы подробно рассматривали календарь закончившегося сезона и не нашли, куда можно впихнуть даже каких-то четыре тура. Среди недели всегда либо еврокубки, либо Кубок, либо команды уходят на перерыв на матчи сборных. Так что либо заканчивать позже, либо раньше начинать весной. Ни к тому, ни к другому лига не готова.Он на поверхности. Не придётся лишний раз тащить в премьер-лигу финансово нестабильные клубы, каких в нашем футболе слишком много. У нас и среди лучших 16-ти команд находятся те, кто не может удержатся на плаву ( из относительно свежего - «Амкар», «Анжи», «Кубань», «Тосно»).Это, конечно, не закрытая лига (которая и не нужна), но от многих неприятностей решение оставить количество клубов неизменным нас убережёт.Первый предложенный вариант (команды делятся на три пятёрки) выглядит наименее предпочтительным. Нечетное число команд приведёт к тому, что кому-то придётся пропускать тур. Да и во второй пятёрке остаётся бороться лишь за одно «призовое» место, то есть мотивации будет не очень много.Вопрос и по группе аутсайдеров. Получается, три из пяти места останутся нежелательными. Это странно, когда «проигрывающих» мест меньше. Убирать один из стыковых матчей? Это не кажется удачной идеей.Третий вариант мы уже видели. В сезоне 2011/2012, когда играли переходный чемпионат, лига разбивалась именно так. Получилось круто и зрелищно, было много топовых матчей. Да и в нижней части таблицы было горячо, поскольку на 8 команд было только 4 безопасных и спокойных места.Но тогда у нас было много времени, поскольку мы переходили на «осень-весна». Впихнуть 7 туров при нынешнем положении день – задача просто немыслимая.Со вторым вариантом намудрили либо в РПЛ, либо в «Спорт-Экспрессе». Потому что выходит, что команды проведут только 29 туров (15 матчей за один круг плюс 14 игр за два круга в восьмёрках).И вот такой вариант выглядит максимально привлекательно. Больше топовых матчей, больше простора – и ничего никуда впихивать уже не нужно.Правда, РПЛ хочет совсем другого.