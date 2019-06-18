Адвокат Мамаева обвинил "Краснодар" и владельца клуба в предательстве
Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, прокомментировал решение "Краснодара" разорвать контракт с полузащитником.
"Да, "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель.
Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина (Сергея Галицкого). Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя", - цитирует Бушманова RT.
"Да, "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель.
Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина (Сергея Галицкого). Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя", - цитирует Бушманова RT.