Адвокат Мамаева обвинил "Краснодар" и владельца клуба в предательстве

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, прокомментировал решение "Краснодара" разорвать контракт с полузащитником.

"Да, "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель.

Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина (Сергея Галицкого). Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя", - цитирует Бушманова RT.
Теги: Мамаев Краснодар
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