Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее

#????? ?? ?????? s??????s ??? [???OFFICIAL] ? #??????? ??? ?? 2??? ????? ?? ??? ??? Stanislav Iljutcenko (??? '????') ?? #WelcomeToSteelyard @stas_iljutcenko ??? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ?????. ????? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ??. ??? <????(Stanislav Iljutcenko) ???> ?? ??? | 1990?? | ?? | 189cm · 82kg ???(??, 2011~2013) - ??????(??, 2013~2015) - ?????(??, 2015~2019, 130?? 27? 11??) #??? #????? #???? #Stanislav #Iljutcenko ??? • ???? : 1? 6?? (~20.12.E) • ??? : ???? • ?? : 10? ???????? ?? ??? ???????? #????? #FCPS #???????? #?????? ???