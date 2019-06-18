ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Алжира
Нападающий сборной Алжира и ФК "Параду" Закария Найджи может продолжить карьеру в ЦСКА.
Московский клуб сделал предложение о приобретении 24-летнего футболиста за € 2 млн.
В завершившемся сезоне Найджи сыграл на клубном уровне 33 матча. На счету футболиста 21 забитый мяч и 7 результативных передач.
"Чемпионат"
Московский клуб сделал предложение о приобретении 24-летнего футболиста за € 2 млн.
В завершившемся сезоне Найджи сыграл на клубном уровне 33 матча. На счету футболиста 21 забитый мяч и 7 результативных передач.
"Чемпионат"