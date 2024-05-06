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Защитник "Пари НН" Гоцук: по ощущениям ничья со "Спартаком" сродни победе

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Защитник "Пари Нижний Новгород" Кирилл Гоцук прокомментировал ничью с московским "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ (0:0).
Фото: Чемпионат.com
- Может быть, по очкам такая ничья не сродни победе, но по внутренним ощущениям – да. Провели хороший матч, особенно всей командой сыграли в оборонительных действиях компактно и качественно, позволив мало, что создать у своих ворот.

Вчера, 5 мая, состоялся матч 27-го тура чемпионата России, в котором "Пари НН" принимал на своем поле московский "Спартак". Встреча на стадионе "Нижний Новгород" завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом нижегородцы набрали 29 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей на данный момент составляет всего два балла. Следующий матч чемпионата России команда проведет на выезде против "Сочи".

Источник: "Чемпионат"

Нижний Новгород Кирилл Гоцук Спартак
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