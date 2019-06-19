Всё-таки Гинер гений. Он подписал Влашича на пять лет
ЦСКА договорился с «Эвертоном» и заключил контракт с одной из главных звёзд прошлого сезона РПЛ. Вспоминаем другие – не менее крутые – сделки и решения президента «красно-синих»
Никола Влашич
Ещё по ходу сезона казалось, что никаких шансов оставить себе Влашича у ЦСКА нет. Он мощно проводил сезон, при этом вывозил и в Лиге чемпионов, поэтому «Эвертон» наверняка менял своё отношение к футболисту. Естественно, в Англии не собирались после удачной игры в чемпионате России делать ставку на хорвата как на ключевого игрока. Но вот менее амбициозные планы у британцев стопроцентно возникали.
При этом на момент приезда в Москву Никола стоил около десяти миллионов евро. Сумма для нынешнего ЦСКА более чем солидная, почти неподъёмная (так казалось). А весной «армейцы» упустили Лигу чемпионов и остались без жизненно важных еврокубковых дотаций.
Говорили о том, как бы не потерять незаменимого Марио. Какой уже тут выкуп Влашича? Оставалась только надежда на повторную аренду, но «ириски» хотели или продать хавбека, либо попробовать его у себя.
Но Гинер сделал невозможное.
По информации журналиста Ивана Карпова, президент ЦСКА договорился с российским миллиардером Алишером Усмановым (владелец «Эвертона» Фархад Мошири — друг Усманова). И английский клуб решил продать Влашича московскому клубу. Стоимость оценивается в 16 миллионов евро – и ЦСКА будет выплачивать эти деньги частями на протяжении нескольких лет.
Здесь, конечно, на руку нашей лиге (можно не болеть за ЦСКА, но нельзя не радоваться, что такой игрок останется в чемпионате) пошло и желание самого футболиста. Влашич открыто признаётся в любви к российской столице и при этом всем доволен в ЦСКА.
Но ведь это тоже плоды работы Евгения Гинера – он создал систему, при которой иностранные футболисты не хотят уезжать из команды, пусть она и осталась без престижной Лиги чемпионов.
Вариант с пятилетним контрактом беспроигрышный. Если с Влашичем не случится страшной травмы (постучал три раза и по голове, и по столу), через пару сезонов он уедет на повышение, а клуб легко отобьёт эти баснословные по «армейским» меркам 16 миллионов евро.
Жо
Гинер славится особым умением продавать игроков в тот момент, когда они находятся на пике. Не совсем понятно, как это получается – интуиция или действительно президент клуба настолько глубоко разбирается в футболе, – но Гинер уже несколько раз проворачивал подобные сделки.
Одной из первых и громких получилась история с продажей Жо. Он провёл в составе москвичей два сезона и дважды стал лучшим бомбардиром команды (в первом году он, скорее всего, стал бы лучшим стрелком всего чемпионата, но помешала травма). А потом переехал в «Манчестер Сити» - ЦСКА получил сумму, почти в пять раз превысившую затраты на приобретение игрока у «Коринтианса».
Это, кстати, был трансферный рекорд для клуба из Манчестера. Теперь смешно звучит, правда?
И тогда неожиданно выяснилось, что у игрока серьёзные проблемы с дисциплиной. В «МС» он так и не закрепился, поехал играть в аренду в «Эвертон», но ливерпульский клуб разорвал с ним контракт из-за самовольного отъезда в Бразилию. Дальше был ещё «Галатасарай», а после этого Жо поехал играть на родину. Никогда больше он и близко не стоил тех денег, которые за него получил ЦСКА.
И на нём «армейцы» не только заработали – Жо ещё и приносил титулы.
Вагнер Лав
Это большая загадка, как у Гинера каждый раз получалось договариваться с легендарным форвардом. Вагнер скучал в России, хотел уехать, но президент ЦСКА каждый раз находил нужные слова или даже отпускал его на побывку в родной «Палмейрас» и «Фламенго». У Вагнера были исключительные условия.
Но игрок честно платил за такое отношение. Он стал легендой ЦСКА и всего российского футбола. Помог «красно-синим» выиграть кубок УЕФА, становился лучшим бомбардиром, приносил команде титулы. Он уехал на пару лет в Бразилию, вернулся в Москву – и стал с ЦСКА чемпионом.
И при этом всём Евгений Гинер умудрялся зарабатывать на постоянных метаниях Вагнера! Дважды «армейцы» покупали форварда, дважды он уходил – и оба раза москвичи оставались в плюсе. В общем и целом, ЦСКА заработал на Вагнере около 10 миллионов евро.
А ведь он ещё остаётся лучшим бомбардиром в истории дерби между ЦСКА и «Спартаком». А такое фанатами «красно-синих» ценится гораздо больше, чем звание, например, лучшего бомбардира в сезоне.
Ахмед Муса
С этим чудом Гинеру активно помогал Леонид Слуцкий. Если бы не работа последнего, даже с талантом президента ЦСКА впарить совершенно бестолкового бегунка (таким Муса приехал в Россию) было бы невозможно.
Муса четыре года отыграл за ЦСКА, трижды стал чемпионом России и превратился в уникального футболиста. Скорость нигерийца никуда не делась, зато Муса прибавил в принятии решений, тонкости и реализации. С последним у полузащитника, переквалифицированного в нападающего, до этого было совсем тяжело.
Куплен у голландского «ВВВ-Венло» Муса (по информации transfermarkt) был за 5 миллионов евро. А через четыре года самый быстрый футболист нашей лиги переехал в Англию почти за 20. Гинер снова помог английскому клубу оформить трансферный рекорд – на этот раз это был «Лестер».
В Англии не получилось, поэтому в начале 2018-го Муса приехал на полугодовую аренду (бесплатную!) обратно в ЦСКА. В 16 матчах он забил 6 голов в чемпионате России и один гол в Лиге Европы, тем самым помог «красно-синим» пробиться в Лигу чемпионов и добраться в еврокубках до четвертьфинала.
Сейду Думбия
Это просто легенда. Сейду приехал из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро и стал одним из самых успешных легионеров в истории нашего футбола. Он забил 95 голов в 147 матчах, дважды становился лучшим бомбардиром лиги, а ещё блистал в еврокубках. Например, в лигочемпионской игре против «Лилля», когда ЦСКА проигрывал 0:2, Думбия повернул игру, оформив дубль. В том розыгрыше, кстати, «армейцы» вышли из группы и сыграли в 1/8 с «Реалом».
Не лишним будет вспомнить и другой матч – гораздо более славный для «красно-синих»
Удивительное здесь началось с покупки. Как рассказывал сам Гинер, другой российский клуб предлагал швейцарцам вдвое больше. Но и здесь каким-то образом ЦСКА опередил соперника. Судя по комментарию бывшего спортивного директора «Рубина» Мухсина Мухамадиева, речь шла о Казани:
- Думбия был практически у нас в руках. Мы встречались с президентом «Янг Бойз», с агентом футболиста. Но в последний момент ЦСКА сработал лучше, оперативнее нас, - рассказывал Мухамадиев.
Вокруг будущего форварда ходило очень много слухов, писали даже, что Сейду готовы забирать английские топы. Но в начале 2015-го ЦСКА объявил, что Думбия поедет играть в «Рому». Естественно, в накладе Евгений Гинер не остался – и получил за игрока около 15-ти миллионов евро.
Там не сразу поняли, кого им привезли. Писали, что итальянцы в ярости из-за неудачной покупки. Думбия абсолютно ничего не показывал и только давал повод для насмешек над своей внешностью. Римляне считали, что им подсунули переписанного игрока (над этим смеялись ещё и в России, но не всерьёз. В ЦСКА Сейду даже называли Дедушкой).
Девать Думбию было некуда, покупать его никто не хотел. Но к «Роме» обратился Гинер и забрал Сейду в аренду за символический миллион евро. Ивуариец вернулся – и протащил ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов, сделав обе игры в противостоянии со «Спортингом». И заодно Сейду стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Лиге чемпионов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, «Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»; «Чемпионат», twitter.com/newstula, Getty Images
Никола Влашич
Ещё по ходу сезона казалось, что никаких шансов оставить себе Влашича у ЦСКА нет. Он мощно проводил сезон, при этом вывозил и в Лиге чемпионов, поэтому «Эвертон» наверняка менял своё отношение к футболисту. Естественно, в Англии не собирались после удачной игры в чемпионате России делать ставку на хорвата как на ключевого игрока. Но вот менее амбициозные планы у британцев стопроцентно возникали.
При этом на момент приезда в Москву Никола стоил около десяти миллионов евро. Сумма для нынешнего ЦСКА более чем солидная, почти неподъёмная (так казалось). А весной «армейцы» упустили Лигу чемпионов и остались без жизненно важных еврокубковых дотаций.
Говорили о том, как бы не потерять незаменимого Марио. Какой уже тут выкуп Влашича? Оставалась только надежда на повторную аренду, но «ириски» хотели или продать хавбека, либо попробовать его у себя.
Но Гинер сделал невозможное.
По информации журналиста Ивана Карпова, президент ЦСКА договорился с российским миллиардером Алишером Усмановым (владелец «Эвертона» Фархад Мошири — друг Усманова). И английский клуб решил продать Влашича московскому клубу. Стоимость оценивается в 16 миллионов евро – и ЦСКА будет выплачивать эти деньги частями на протяжении нескольких лет.
Здесь, конечно, на руку нашей лиге (можно не болеть за ЦСКА, но нельзя не радоваться, что такой игрок останется в чемпионате) пошло и желание самого футболиста. Влашич открыто признаётся в любви к российской столице и при этом всем доволен в ЦСКА.
Но ведь это тоже плоды работы Евгения Гинера – он создал систему, при которой иностранные футболисты не хотят уезжать из команды, пусть она и осталась без престижной Лиги чемпионов.
Вариант с пятилетним контрактом беспроигрышный. Если с Влашичем не случится страшной травмы (постучал три раза и по голове, и по столу), через пару сезонов он уедет на повышение, а клуб легко отобьёт эти баснословные по «армейским» меркам 16 миллионов евро.
Жо
Гинер славится особым умением продавать игроков в тот момент, когда они находятся на пике. Не совсем понятно, как это получается – интуиция или действительно президент клуба настолько глубоко разбирается в футболе, – но Гинер уже несколько раз проворачивал подобные сделки.
Одной из первых и громких получилась история с продажей Жо. Он провёл в составе москвичей два сезона и дважды стал лучшим бомбардиром команды (в первом году он, скорее всего, стал бы лучшим стрелком всего чемпионата, но помешала травма). А потом переехал в «Манчестер Сити» - ЦСКА получил сумму, почти в пять раз превысившую затраты на приобретение игрока у «Коринтианса».
Это, кстати, был трансферный рекорд для клуба из Манчестера. Теперь смешно звучит, правда?
И тогда неожиданно выяснилось, что у игрока серьёзные проблемы с дисциплиной. В «МС» он так и не закрепился, поехал играть в аренду в «Эвертон», но ливерпульский клуб разорвал с ним контракт из-за самовольного отъезда в Бразилию. Дальше был ещё «Галатасарай», а после этого Жо поехал играть на родину. Никогда больше он и близко не стоил тех денег, которые за него получил ЦСКА.
И на нём «армейцы» не только заработали – Жо ещё и приносил титулы.
Вагнер Лав
Это большая загадка, как у Гинера каждый раз получалось договариваться с легендарным форвардом. Вагнер скучал в России, хотел уехать, но президент ЦСКА каждый раз находил нужные слова или даже отпускал его на побывку в родной «Палмейрас» и «Фламенго». У Вагнера были исключительные условия.
Но игрок честно платил за такое отношение. Он стал легендой ЦСКА и всего российского футбола. Помог «красно-синим» выиграть кубок УЕФА, становился лучшим бомбардиром, приносил команде титулы. Он уехал на пару лет в Бразилию, вернулся в Москву – и стал с ЦСКА чемпионом.
И при этом всём Евгений Гинер умудрялся зарабатывать на постоянных метаниях Вагнера! Дважды «армейцы» покупали форварда, дважды он уходил – и оба раза москвичи оставались в плюсе. В общем и целом, ЦСКА заработал на Вагнере около 10 миллионов евро.
А ведь он ещё остаётся лучшим бомбардиром в истории дерби между ЦСКА и «Спартаком». А такое фанатами «красно-синих» ценится гораздо больше, чем звание, например, лучшего бомбардира в сезоне.
Ахмед Муса
С этим чудом Гинеру активно помогал Леонид Слуцкий. Если бы не работа последнего, даже с талантом президента ЦСКА впарить совершенно бестолкового бегунка (таким Муса приехал в Россию) было бы невозможно.
Муса четыре года отыграл за ЦСКА, трижды стал чемпионом России и превратился в уникального футболиста. Скорость нигерийца никуда не делась, зато Муса прибавил в принятии решений, тонкости и реализации. С последним у полузащитника, переквалифицированного в нападающего, до этого было совсем тяжело.
Куплен у голландского «ВВВ-Венло» Муса (по информации transfermarkt) был за 5 миллионов евро. А через четыре года самый быстрый футболист нашей лиги переехал в Англию почти за 20. Гинер снова помог английскому клубу оформить трансферный рекорд – на этот раз это был «Лестер».
В Англии не получилось, поэтому в начале 2018-го Муса приехал на полугодовую аренду (бесплатную!) обратно в ЦСКА. В 16 матчах он забил 6 голов в чемпионате России и один гол в Лиге Европы, тем самым помог «красно-синим» пробиться в Лигу чемпионов и добраться в еврокубках до четвертьфинала.
Сейду Думбия
Это просто легенда. Сейду приехал из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро и стал одним из самых успешных легионеров в истории нашего футбола. Он забил 95 голов в 147 матчах, дважды становился лучшим бомбардиром лиги, а ещё блистал в еврокубках. Например, в лигочемпионской игре против «Лилля», когда ЦСКА проигрывал 0:2, Думбия повернул игру, оформив дубль. В том розыгрыше, кстати, «армейцы» вышли из группы и сыграли в 1/8 с «Реалом».
Не лишним будет вспомнить и другой матч – гораздо более славный для «красно-синих»
Удивительное здесь началось с покупки. Как рассказывал сам Гинер, другой российский клуб предлагал швейцарцам вдвое больше. Но и здесь каким-то образом ЦСКА опередил соперника. Судя по комментарию бывшего спортивного директора «Рубина» Мухсина Мухамадиева, речь шла о Казани:
- Думбия был практически у нас в руках. Мы встречались с президентом «Янг Бойз», с агентом футболиста. Но в последний момент ЦСКА сработал лучше, оперативнее нас, - рассказывал Мухамадиев.
Вокруг будущего форварда ходило очень много слухов, писали даже, что Сейду готовы забирать английские топы. Но в начале 2015-го ЦСКА объявил, что Думбия поедет играть в «Рому». Естественно, в накладе Евгений Гинер не остался – и получил за игрока около 15-ти миллионов евро.
Там не сразу поняли, кого им привезли. Писали, что итальянцы в ярости из-за неудачной покупки. Думбия абсолютно ничего не показывал и только давал повод для насмешек над своей внешностью. Римляне считали, что им подсунули переписанного игрока (над этим смеялись ещё и в России, но не всерьёз. В ЦСКА Сейду даже называли Дедушкой).
Девать Думбию было некуда, покупать его никто не хотел. Но к «Роме» обратился Гинер и забрал Сейду в аренду за символический миллион евро. Ивуариец вернулся – и протащил ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов, сделав обе игры в противостоянии со «Спортингом». И заодно Сейду стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Лиге чемпионов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, «Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»; «Чемпионат», twitter.com/newstula, Getty Images