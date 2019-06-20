"Краснодар" объявил о трансфере полузащитника "Фейеноорда" Тонни де Вильены

??Состав черно-зеленых укрепил Тонни Вилена @VilhenaTonny ??



Полузащитник сборной Нидерландов перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» @Feyenoord



Вилена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии ?



Фото: @weltfussball pic.twitter.com/DSBJ80COxy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 20, 2019

Полузащитник "Фейенорорда" Тонни де Вильен стал игроком "Краснодара", сообщает пресс-служба клуба."Состав чёрно-зелёных укрепил Тонни де Вильена. Полузащитник сборной Нидерландов перешёл в "Краснодар" из "Фейеноорда". Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии", - говорится в сообщении.