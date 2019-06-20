"Краснодар" объявил о трансфере полузащитника "Фейеноорда" Тонни де Вильены

Полузащитник "Фейенорорда" Тонни де Вильен стал игроком "Краснодара", сообщает пресс-служба клуба.

"Состав чёрно-зелёных укрепил Тонни де Вильена. Полузащитник сборной Нидерландов перешёл в "Краснодар" из "Фейеноорда". Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии", - говорится в сообщении.

Теги: Краснодар Фейеноорд
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