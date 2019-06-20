Паредес может вернуться в "Зенит"

"Зенит" может обратно выкупить у "ПСЖ" права на полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien."ПСЖ" не устраивает выступление аргентинского футболиста и клуб рассматривает вариант продажи игрока. Сообщается, что "Зенит" готов вернуться 24-летнего футболиста обратно и выкупить его трансфер.Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенита" в январе за 40 млн евро.