Защитник "Уфы" Неделчару может перейти в итальянский клуб за 4 млн евро

"Уфа" получила официальное предложение от одного из итальянских клубов о трансфере 23-летнего румынского защитника Йонуца Неделчару, сообщает "Рейтинг букмекеров".

"Итальянцы проявляют к Неделчару большой интерес и серьезно настроены его купить у "Уфы". Сейчас он играет на чемпионате Европы U21, за ним следят. При этом российский клуб уже получил официальное предложение и готов отпустить защитника примерно за 4 миллиона евро", — заявил источник.
Теги: Неделчару УФА
Сегодня, 12:22
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