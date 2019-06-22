Защитник "Урала" Меркулов может перейти в "Спартак"
"Спартак" ведет переговоры с "Уралом" по трансферу защитника Михаила Меркулова, сообщает "Чемпионат.сом".
На данный момент стороны пытаются согласовать сумму трансфера 25-летнего российского футболиста. Руководство "Урала" запрашивает € 2,5 млн за защитника.
Меркулов выступает в составе "Урала" с 2015 года.
На данный момент стороны пытаются согласовать сумму трансфера 25-летнего российского футболиста. Руководство "Урала" запрашивает € 2,5 млн за защитника.
Меркулов выступает в составе "Урала" с 2015 года.