Защитник "Урала" Меркулов может перейти в "Спартак"

"Спартак" ведет переговоры с "Уралом" по трансферу защитника Михаила Меркулова, сообщает "Чемпионат.сом".

На данный момент стороны пытаются согласовать сумму трансфера 25-летнего российского футболиста. Руководство "Урала" запрашивает € 2,5 млн за защитника.

Меркулов выступает в составе "Урала" с 2015 года.
Теги: Меркулов Урал Спартак
Сегодня, 13:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама